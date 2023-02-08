12:29 (мск), источник: Аргументы и факты
Зачем человеку нужен подбородок?
Эта часть тела есть только у homo sapiens.
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Человек — единственный представитель животного мира на планете, у которого есть выступ спереди на нижней челюсти — т. е. подбородок. Но зачем он там нужен, ученые спорят до сих пор. Объяснить эту эволюционную загадку aif.ru попросил специалистов в области строения человеческого тела.
Отвечает заведующий кафедрой анатомии и гистологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и кафедрой нормальной и топографической анатомии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Николенко:
— На протяжении многих лет исследователи выдвигали несколько теорий, но подбородок так и остается загадкой. Они едины только в одном: выступающий костный стержень на нижней челюсти уникален в животном мире. У шимпанзе и горилл (наших ближайших генетических родственников) или даже у неандертальцев подбородка не было. Он есть только у современных людей. Вот лишь несколько версий происхождения подбородка.
Наиболее часто можно слышать объяснение, что подбородок — это приспособление для жевания, которое помогает уменьшить физические нагрузки, воздействующие на жевательную челюсть. Однако американский антрополог Джеймс Пампуш из Университета Дьюка, посвятивший изучению этой темы много лет, обнаружил, что особой пользы от подбородка в жевательном процессе нет. Так как во время приема пищи основная нагрузка приходится на внутреннюю часть челюсти (около языка), нежели на ее внешнюю выпирающую часть.
Другая версия заключается в том, что подбородок — это часть жевательно-речевого аппарата: он сопротивляется силам, которые мы создаем, когда говорим. Речь, безусловно, является чертой, которая отличает нас от других живых существ.
Некоторые ученые считают, что подбородок может помочь людям выбирать партнеров. Допустим, что форма подбородка действительно как-то связана с сексуальностью, но ею нельзя объяснить наличие этого выступа.
Подбородок возник у человека примерно около двух миллионов лет назад. Когда наши предки начали готовить пищу (варить мясо и злаки), то нагрузка на зубы и челюсти (которые привыкли к грубой пище) постепенно уменьшалась, как и сами человеческие зубы. Вот только держащая их кость эволюционировала не так стремительно. Так и образовался подбородок.
Тот же Пампуш в одном из своих трудов называет подбородок побочным продуктом эволюции. Считая, что он остался от изменения другой функции. Например, как результат уменьшения человеческого лица из-за изменения осанки или как пережиток периода более длинных челюстей.
Более привлекательна и реалистична версия, связанная с ролью нижней челюсти в речевом аппарате и «эволюции лица современного человека в связи с социализацией и изменениями среды обитания», уверен Владимир Николенко.
Гипотезу про речь наиболее вероятной считает и доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Светлана Луканина:
Наиболее научно обоснованной мы считаем версию о том, что это образование возникло у предков человека — антропоидов — в связи с артикуляцией и членораздельной речью.
— Подковообразная форма нижней челюсти и подбородочный выступ увеличивают объем ротовой полости, что позволяет языку свободно артикулировать. Это было преимуществом и имело большое адаптационное значение для древних антропоидов, которые могли членораздельно передавать информацию. То есть это эволюционное приобретение, имеющее очень важное значение именно для членораздельной речи. Ни для жевания, ни для привлечения противоположного пола подбородочный выступ не играет роли, как нам объясняют другие версии.
Уменьшение размеров нижней челюсти, по сравнению с другими млекопитающими, также является адаптационным признаком, облегчающим конструкцию черепа. Это может быть связано с вертикальным положением тела — в связи с переходом человека к передвижению на нижних конечностях во многих отделах опорно-двигательного аппарата, в том числе и в строении черепа, произошли существенные изменения, связанные с изменением центра тяжести. Изменения формы черепа тоже могло способствовать бипедальности — перемещению на двух парных конечностях, на ногах.