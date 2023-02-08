17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 8 февраля
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Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.
Полиция Казахстана изменила правила пребывания в стране — теперь для оформления разрешения на проживание иностранцы обязаны иметь заграничный паспорт.
Берлин выступает против участия в гонке поставок вооружения Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике военную помощь Киеву.
По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тыс. рублей.
Обвинение попросило суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных.