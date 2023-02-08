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8 февраля: главное за день
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 8 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Американский журналист обвинил США в диверсии на «Северных потоках»

Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.

Казахстан обязал иностранцев иметь загранпаспорт для проживания

Полиция Казахстана изменила правила пребывания в стране — теперь для оформления разрешения на проживание иностранцы обязаны иметь заграничный паспорт.

Шольц раскритиковал гонки поставок вооружения Украине

Берлин выступает против участия в гонке поставок вооружения Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике военную помощь Киеву.

В России назвали размер «идеальной зарплаты»

По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тыс. рублей.

Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии

Обвинение попросило суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных.

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