В НЦФМ будут производить чипы для систем искусственного интеллекта

Лаборатория позволит специалистам конструировать вычислительные системы ИИ, устроенные наподобие деятельности человеческого мозга (нейроморфный — функционирующий по принципам работы человеческого мозга, имитирующий структуру (морфологию) биологических нейронных сетей — прим. ТАСС). Такие компьютеры можно будет применять для решения сложных и даже нерешаемых человеком задач по обработке больших данных: от использования природных ресурсов и кодирования ДНК до строительства городов с новым качеством жизни, сообщает пресс-служба.
В 2022 году, реализуя научную программу НЦФМ, российские ученые разработали новые модели искусственных синапсов и нейронов (мемристивные наноструктуры), которые они планируют интегрировать в российский технологический процесс по реализации полупроводниковых интегральных микросхем. Мемристоры позволят реализовать многоуровневые вычисления в памяти и воспроизводить мозгоподобные принципы обработки и хранения информации.
«Почему мы сейчас создаем лабораторию нейроморфного ИИ на базе НЦФМ? Анализ больших данных был давно. Трудно представить эффективную работу любой разведки мира в годы Второй мировой войны без анализа текстов, шифровок, расшифровок. И человечество находится под огромным слоем необработанной информации, как под отвалами при добыче минеральных ресурсов. Благодаря ИИ у нас появилась возможность из огромного числа данных, которые мы накопили довольно быстро и просто, извлекать большое количество информации. Ценность таких систем искусственного интеллекта безусловна — ИИ и дальше будет развиваться, входя во все области человеческой деятельности», — приводит пресс-служба слова научного руководителя НЦФМ академика Александра Сергеева.
На основе методов ИИ ученые НЦФМ уже разработали способ мониторинга и оценки рисков возникновения у людей неинфекционных хронических заболеваний в рамках научной программы Национального центра. «Одной из основных причин высокой смертности населения в России является большая распространенность (68,5%) факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, большинство из которых связаны с образом жизни людей. Этот факт определяет актуальность и значимость создания рекомендательных систем сбережения здоровья, с помощью которых можно будет сформировать комплексные стратегии по снижению рисков развития хронических заболеваний», — цитирует пресс-служба НЦФМ сопредседателя секции НТС НЦФМ «Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах» академика Игоря Каляева.
До 2025 года специалисты НЦФМ планируют создать прототип полноценной системы здоровьесбережения с выявлением рисков социально значимых хронических заболеваний. Планируется, что эта система будет способна создавать для каждого участника цифровой профиль здоровья и формировать персональные рекомендации, следуя которым человек может либо предупредить возможные болезни, либо отложить их проявление на самый крайний срок.