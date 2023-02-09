В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта

Сочетание очков и костюма называется «Реабилитационный программно-аппаратный комплекс с применением технологий виртуальной и дополненной реальности» (РЕМО). По новой технологии пациент выполняет в виртуальном мире упражнения, оптимизированные под особенности его организма. В зависимости от происходящего по сценарию встроенные в костюм электроды активируются и «нажимают» на мышцы носителя, принуждая те «делать определенные действия». Разработка ведется в университетском центре компетенций Национальной технологической инициативы.
«Пациенты могут почувствовать себя героями виртуальной игры, где сюжет разворачивается в параллельном мире и при этом с полной передачей физических ощущений. А для упрощения работы врачей были созданы аналитические и статистические модули, которые позволяют объективно оценить результаты реабилитации и вовремя ее скорректировать», — рассказали в пресс-службе ДВФУ.
РЕМО уже проходит регистрацию как медицинское изделие. Сейчас создатели комплекса ведут работу над модулем для восстановления мелкой моторики, функциями для индивидуальных особенностей пациентов и системой, которая поможет ведущим реабилитацию врачам принимать решения.