09:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лахмаджун и фугацца: какие аналоги пиццы существуют в мире
9 февраля отмечается Международный день пиццы.
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Считается, что пицца в том виде, что она знакома нам сегодня, происходит из Неаполя начала XIX века. Классическая пицца должна быть строго на тонком тесте и моментально (за минуту-полторы) выпекаться в дровяной печи при высокой температуре. Впрочем, существует не только множество разновидностей самой пиццы, но и ее аналогов, родом из других стран мира. Так что сегодняшний праздник — повод узнать о необычных «пиццеобразных» блюдах и поэкспериментировать на кухне.
Это блюдо очень популярно в Турции, Ливане, Армении и Ираке. Названия несколько различаются: турки называют его «лахмаджун», армяне — «ламаджо», а арабы — «лахм би-аджин», что дословно переводится, как «мясо с тестом».
По сути это очень тонкое хрустящее тесто, покрытое фаршем из говядины или баранины, измельченной зеленью, помидорами и перцем.
Подается блюдо с лимоном и холодным айраном.
Этот эльзасский открытый пирог очень похож на пиццу. Распространен он не только на северо-востоке Франции, но и в соседних регионах Германии.
Традиционную начинку «пылающего пирога» (как переводится название, подразумевающее, что блюдо готовят на открытом огне) составляют белый сыр или похожий на сметану крем фрэш, бекон и лук. Можно добавить мускатный орех, перец и чеснок. Едят тарт фламбе руками.
Окономияки — это популярная японская уличная еда. Блюдо представляет собой лепешку, которую жарят на плоской сковородке. Основным ее ингредиентом является капуста. Однако в каких-то регионах Японии в окономияки добавляют креветки, в каких-то — свинину или курицу. Все эти вольности в рецепте уже заложены в названии: «окономи» — «то, что вы любите», а «яки» означает «жареный».
Готовое окономияки традиционно посыпают стружкой тунца и обильно поливают соусом.
«Пицца из Ниццы» или открытый луковый пирог родом из Лигурии, ставший весьма популярным на юго-востоке Франции. В основе названия лежит слово «рыба» — в состав писсаладьера обязательно входят соленые анчоусы. Их тушки выкладывают сеточкой поверх дрожжевого теста круглой или прямоугольной формы и слоя лука, который предварительно тушат со специями не менее 45 минут. Между анчоусами кладут половинки маслин.
Она же каталонская пицца. Основу блюда составляет кокэ — тесто для выпечки, распространенное в Каталонии. История гласит, что оно было изобретено, когда у хозяек не всходило тесто для хлеба, и они его запекали, как есть — плоским.
Покрыто тесто может быть чем угодно: его запекают с солеными топпингами (например, с артишоками, тунцом или шпинатом) или сладкими (вишней, айвой, орехами и пр.).
На Майорке популярен вариант под названием кока-де тремпо: на тесто кладут салат из помидоров, зеленого и красного перца, лука и запекают в духовке.
Фугацца — аналог пиццы родом из Аргентины. Тесто для нее делают пышным, покрывают его тонко нарезанным луком и сыром и готовят на чугунной сковородке.
Авторство этому блюду приписывают аргентинскому пиццайоло генуэзского происхождения Хуану Банкеро. В 1932 году Хуан открыл в Буэнос-Айресе пиццерию Banchero, где подавали фугаццу. Любопытно, что заведение работает и по сей день, а в 2002 году город признал его объектом культурного наследия из-за «вклада в аргентинскую кухню».
Екатерина Брудная-Челядинова