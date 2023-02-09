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09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Роскосмос» с октября 2018 года впервые в истории современной России выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщили в госкорпорации в четверг.

Источник: © РИА Новости

«С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей. При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», — говорится в сообщении в телеграмм-канале «Роскосмоса».

Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства «Союз», 11 — на «Протон-М», четыре — на «Ангару», оставшиеся три — на ракеты-носители «Рокот».

В июне 2021 года в современной истории России был установлен национальный рекорд из 60 подряд успешных пусков космических ракет-носителей. Предыдущее достижение составляло 59 подряд успешных пусков, которые выполнялись с февраля 1992 по март 1993 года.

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