Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Палеонтологи обнаружили останки пингвина весом в 154 килограмма

Ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина: животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.

Источник: Simone Giovanardi / Bruce Museum

Исследование находки опубликовано в Journal of Paleontology.

Почти полный скелет нового вида, который назвали Kumimanu fordycei, был найден вместе с окаменелостями других видов пингвинов на пляже Новой Зеландии. Исследователи оценили вес K. fordycei в 154 килограмма. Это делает его самым крупным из известных в настоящее время пингвинов.

Ранее самым большим пингвином считался Palaeeudyptes klekowskii, который жил около 37 миллионов лет назад в Антарктиде и весил 116 кг.

По словам авторов находки, у K. fordycei были относительно примитивные кости ласт, они уже не могли летать, но напоминали летающих птиц больше, чем современные пингвины. Также ученые считают, что огромный размер K. fordycei показывает, что гигантизм развился у самых ранних пингвинов. Большой размер тела, вероятно, помогал птицам эффективнее поддерживать температуру и лучше нырять.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России
Почему производить китайские машины в России проще, чем создать собственные
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунанаукаХорошие новости