16:38 (мск), источник: Вокруг Света
The Asahi Shimbun: «мумию-русалку» сделали из ваты и рыбьих костей в 1880-х
Артефакт оказался не таким древним, как сообщал неизвестный мистификатор.
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Японские ученые изучили странную и жуткую на вид реликвию, хранящуюся в одном из храмов, и пришли к выводу, что «мумия-русалка» — искусственно созданный объект. Оказалось, что она сделана из бумаги, ваты, ткани, рыбьих костей и других компонентов, сообщает газета The Asahi Shimbun.
Загадочная реликвия, о которой идет речь, представляет собой 30-сантиметровую «мумию», верхняя часть туловища которой напоминает обезьяну, череп которой покрыт длинными волосами, а нижняя выглядит, как покрытый чешуей рыбий хвост.
«Русалку» нашли год тому назад в одном из храмов города Асакути, префектура Окаяма, где она хранилась в деревянной коробке. К ней была приложена записка, в которой говорилось, что это существо попалось в рыболовные сети у побережья провинции Тоса (сейчас это префектура Кочи) между 1736 и 1741 годами.
Исследователи из Университета Курасики, куда «мумию-русалку» передали на изучение, просканировав ее в компьютерном томографе и использовав другие современные методы анализа, обнаружили, что в основном этот объект состоит из бумаги, ткани, ваты и гипса. Правда, некоторые части биологического происхождения у «мумии» все же имеются.
Так, в «хвосте» присутствуют кости хвоста и спинного плавника рыбы семейства горбылевых. А нижняя челюсть «русалки» принадлежала какой-то хищной рыбе. Собственно, эта челюсть оказалась единственной костью в верхней части туловища «мумии». Ее голова сделана из ваты, гипса и других похожих материалов, туловище — из ткани, бумаги и той же ваты.
«Кожа» представляет собой бумагу, на которую наклеена шерсть какого-то животного, изображающая волосы, и кожа рыбы-иглобрюха.
Попытка провести анализ ДНК «русалки» закончилась неудачей — никакой собственной ДНК у нее не оказалось.
Основываясь на возрасте рыбьей чешуи, которую соскребли с «хвоста» объекта, ученые предположили, что «русалка» была сделана в конце 1880-х. То есть, ее возраст составляет не 300, а около 150 лет. Кто сделал эту реликвию и как она попала в храм, остается загадкой.
Настоятель храма уже заявил, что, несмотря на результаты, полученные учеными, «мумия-русалка» останется предметом поклонения, о котором будут продолжать заботиться.
Это далеко не первый случай обнаружения в Японии артефактов в виде мумий русалок. По данным издания, подобных находок уже сделано более десяти.