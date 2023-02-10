12:58 (мск), источник: ТАСС
На «Госуслугах» с 1 марта введут двухфакторную авторизацию
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 1 июня она будет обязательной.
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 года будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Он напомнил, что в настоящее время для авторизации нужен только логин и пароль, однако Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно.
«Мы совершенствуем систему защиты — вводим программу обязательности второго фактора. [С новой системой] мы стартуем 1 марта и поэтапно будем вводить второй фактор как обязательный, — сказал министр. — С 1 июня это будет обязательно для всех пользователей».
Шадаев пояснил, что в рамках новой системы защиты это может быть, например, дополнительное SMS-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация позволит улучшить положение, в частности, тех пользователей «Госуслуг», которые используют «простые» пароли.