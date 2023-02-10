Минобороны раскрыло цену новой формы для участников спецоперации

«Ранее все полевое обмундирование для военнослужащих Вооруженных сил РФ изготавливал один производитель на правах единственного поставщика. В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей. Одной из привлеченных компаний является “Гардарика”, которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией “Гардарика”, составляет 10 тыс. 628 ₽ 15 коп. Никаких иных контрактов на поставку Минобороны других видов экипировки, в том числе зимнего комплекта полевого обмундирования, с компанией “Гардарика” нет», — указали в вещевой службе Минобороны.
Ранее РБК сообщил, что пошив новой формы для военных, участвующих в специальной операции на Украине, будет осуществлять «Опытно-конструкторское бюро “Гардарика”, владеющее производственными мощностями в Ярославской области.
В компании, учредителем которой выступает Артем Степаненко (по данным ярославских СМИ, является сыном замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко), не раскрывали детали госконтракта — объем производства и стоимость комплекта формы, ссылаясь на секретность. На сайте производителя были указаны цены на разные комплекты тактической одежды, достигавшие 140 тыс. руб.