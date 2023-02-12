22:55 (мск), источник: ТАСС
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78-и лет. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в дирекции Союза кинематографистов РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти режиссера.
Среди самых известных фильмов режиссера — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.
Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Сначала он получил химико-технологическое образование в Москве и три года проработал на Московском электроламповом заводе. Затем он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) и с 1974 года начал работать на киностудии «Мосфильм». В 1977 году на экраны вышла его драма «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе. Этот фильм взял приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все свои следующие десять фильмов Абдрашитов также поставил по сценариям Миндадзе.
Абдрашитов является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Он заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.