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22:55 (мск), источник: ТАСС

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78-и лет. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в дирекции Союза кинематографистов РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти режиссера.

Среди самых известных фильмов режиссера — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Сначала он получил химико-технологическое образование в Москве и три года проработал на Московском электроламповом заводе. Затем он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) и с 1974 года начал работать на киностудии «Мосфильм». В 1977 году на экраны вышла его драма «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе. Этот фильм взял приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все свои следующие десять фильмов Абдрашитов также поставил по сценариям Миндадзе.

Абдрашитов является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Он заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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