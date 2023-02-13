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11:43 (мск), источник: © РИА Новости

Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента в Сети «Окулус»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) запустил информационную систему «Окулус», которая будет выявлять нарушения российского законодательства на фото и видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.

Источник: © РИА Новости

«Разработчики уже завершили работу над системой “Окулус”. В декабре 2022 года ее протестировали. <…> Информационная система “Окулус” уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — рассказали агентству в центре.

Система с помощью технологии компьютерного зрения распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на фото и видео. Она автоматически обнаруживает материалы с «экстремистской тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ».

Как отмечается, сотрудники ГРЧЦ обучали систему в основном вручную — в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день.

«Окулус» же будет анализировать более 200 тысяч картинок в сутки (около трех секунд на одно изображение).

«В последние годы в интернете появляется все больше запрещенных законодательством материалов. <…> Такой контент необходимо находить и блокировать до того, как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи», — добавили в пресс-службе центра.

Договор на разработку системы заключен с подрядчиком в сентябре прошлого года. Его сумма составила 57,7 миллиона рублей.

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