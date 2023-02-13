Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента в Сети «Окулус»

«Разработчики уже завершили работу над системой “Окулус”. В декабре 2022 года ее протестировали. <…> Информационная система “Окулус” уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — рассказали агентству в центре.
Система с помощью технологии компьютерного зрения распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на фото и видео. Она автоматически обнаруживает материалы с «экстремистской тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ».
Как отмечается, сотрудники ГРЧЦ обучали систему в основном вручную — в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день.
«Окулус» же будет анализировать более 200 тысяч картинок в сутки (около трех секунд на одно изображение).
«В последние годы в интернете появляется все больше запрещенных законодательством материалов. <…> Такой контент необходимо находить и блокировать до того, как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи», — добавили в пресс-службе центра.
Договор на разработку системы заключен с подрядчиком в сентябре прошлого года. Его сумма составила 57,7 миллиона рублей.