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12:53 (мск), источник: Газета.Ру

В России импортозаместили вещество для ликвидации разливов нефти

Химики из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую формулу диспергента (поверхностно-активного вещества) для ликвидации нефтеразливов в умеренных широтах.

Источник: AP 2022

Его действие заключается в разделении нефти на мельчайшие капли, которые быстро рассеиваются в толще воды с последующей естественной биодеградацией. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Основным методом ликвидации разливов нефти в России до сих пор является механический сбор — использование ограждающих бонов и скиммеров. В то время как во всем мире применяются поверхностно-активные вещества.

«Нашей задачей была разработка состава с высоким диспергирующим действием при определенных температуре и солености воды и обладающего низкой токсичностью. Действие вещества мы оценивали на нефтях с различными физико-химическими свойствами — от легких до сверхвязких,» — рассказала «Газете.Ru» один из соавторов разработки, ведущий инженер МФТИ Татьяна Мокочунина.

Диспергент эффективно удаляет нефть с водной поверхности даже при низком волнении моря при температуре воды от +10 до +30°С и солености от 5 до 30%.

Препарат может быть использован в качестве независимого метода быстрой ликвидации разливов нефти в умеренных широтах или применяться совместно с механическими средствами сбора и не имеет отечественных аналогов по степени готовности к выходу на рынок.

Научный коллектив МФТИ уже получил патент на данный препарат. В настоящее время на завершающей стадии находится получение разрешительной документации для применения диспергента на территории России с целью дальнейшей организации его производства.

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