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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли секрет уникальности отпечатков пальцев

Все дело в противоречивой системе роста клеток.

Источник: CC0/georgeprentzas

Международная группа ученых раскрыла процесс формирования завитков отпечатков пальцев. В своем исследовании, опубликованном в журнале Cell, исследователи изучили конечности мышей и людей.

Предыдущее исследование отпечатков пальцев показало, что их функция — обеспечить дополнительный захват и повысить чувствительность. Чтобы лучше понять, как они появляются, развиваются и впоследствии различаются, ученые отследили их формирование у эмбрионов мышей.

Авторы работы обнаружили проявление системы реакции-диффузии Алана Тьюринга, согласно которой некоторые молекулы в развивающейся системе способствуют росту клеток, в то время как другие активно препятствуют росту. В результате две силы действуют друг против друга на соседние клетки.

Именно этот процесс приводит к образованию «гребней», к примеру, полос на шерсти зебр или завитков на кончиках пальцев. Наблюдая за зародышами мышей, исследователи смогли увидеть, что завитки развивались и взаимодействовали друг с другом в трех разных частях кончиков пальцев. По мере того, как разные группы клеток сталкивались друг с другом относительно их физического местоположения, появлялись «гребни».

Недавно Киотский университет начал продавать полученные из крови японцев стволовые клетки. Их можно использовать для выращивания тканей разных органов.

Олеся Маевская

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