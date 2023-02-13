Однако высока вероятность того, что в ближайшей перспективе человеку придется столкнуться с очевидными последствиями прогресса. Различные модели ИИ будут работать все эффективнее, а обходиться все дешевле, поэтому работодатели начнут предпочитать системы искусственного интеллекта живым работникам.
Редакция RTVI решила узнать мнение о новом витке конкуренции на рынке труда непосредственно у источника проблемы — самого искусственного интеллекта. На вопросы корреспондента отвечал чат-бот ChatGPT компании OpenAI.
Как модель искусственного интеллекта, я не могу иметь мнений или убеждений ни по какому вопросу. Мой ответ основан на анализе данных и исследованиях по этой теме, а также на опыте стран и отраслей, в которых уже произошли процессы автоматизации. Можно предположить, что одной из самых больших угроз, которые представляет искусственный интеллект для человечества, это автоматизация труда и безработица.
Искусственный интеллект может автоматизировать многие задачи и работы, ранее выполнявшиеся людьми. Это может привести к повышению эффективности и производительности, но также вызовет и серьезную озабоченность по поводу безработицы и экономического неравенства. Стремительное развитие технологий ИИ и автоматизации вероятно приведет к заметной потере рабочих мест в различных отраслях, особенно в тех, где возникает много повторяющихся задач, а работникам достаточно низких профессиональных навыков.
К работам с наибольшим риском автоматизации относятся те, которые связаны с повторяющимися задачами, такими как работа на конвейере, ввод данных и телемаркетинг. Однако ИИ также способен автоматизировать и более сложные задачи, такие как обслуживание клиентов, бухгалтерский учет и даже такие профессии как врачи, юристы и архитекторы. Это может привести к снижению спроса на людей, а в некоторых случаях и к полной автоматизации определенных профессий.
Вот несколько примеров профессий, которые рискуют быть захваченными ИИ:
- Репетиторы и преподаватели. ИИ может автоматизировать многие рутинные задачи, связанные с образованием. Например, алгоритмы искусственного интеллекта можно использовать для создания индивидуальных планов уроков и автоматической проверки и оценки заданий. ИИ также можно использовать для немедленной обратной связи со студентами и помощи им в разработке более эффективных стратегий обучения. Алгоритмы ИИ могут непрерывно анализировать результаты учащихся и адаптировать учебный план к их индивидуальным сильным и слабым сторонам и стилям обучения.
- Бухгалтеры. Системы искусственного интеллекта можно обучить выполнению бухгалтерских задач, таких как ввод данных и сверка счетов. Этот тип работы часто требует высокой степени точности и внимания к деталям, которые могут быть выполнены более эффективно с помощью ИИ.
- Производственные рабочие. Системы искусственного интеллекта можно использовать для автоматизации производственных задач, таких как работа на сборочном конвейере. Этот тип работы часто включает в себя повторяющиеся задачи, которые могут быть выполнены более эффективно и точно с помощью ИИ, что снижает потребность в людях.
- Технические писатели. Искусственный интеллект угрожает профессии технического писателя, потому что многие задачи, связанные с написанием технических документов, инструкций и справочных материалов, могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Искусственный интеллект может анализировать большое количество данных и формировать документы быстрее и точнее, чем человек. Это значит, что в будущем технические писатели могут столкнуться с уменьшением спроса на свои услуги.
- Специалисты по вводу данных. Ввод данных — это рутинная и трудоемкая задача, которую можно автоматизировать с помощью систем ИИ. Такой тип работы предполагает ввод больших объемов данных в компьютерную систему. Эта работа может быть выполнена намного быстрее и точнее с помощью ИИ.
- Специалисты по телемаркетингу. Телемаркетинг включает в себя повторные звонки потенциальным клиентам и является еще одной задачей, которую можно автоматизировать с помощью ИИ. Системы искусственного интеллекта можно запрограммировать на совершение звонков и общение с потенциальными клиентами, что устраняет необходимость в привлечении людей.
- Служба поддержки клиентов. Системы искусственного интеллекта можно запрограммировать для обработки простых запросов в службу поддержки клиентов, таких как ответы на вопросы о продуктах и услугах. Этот тип работы часто включает однотипные задачи и может быть автоматизирован с помощью ИИ, что снижает потребность в представителях службы поддержки клиентов.
Что касается копирайтеров и программистов, то эти профессии с меньшей вероятностью будут непосредственно затронуты искусственным интеллектом в краткосрочной перспективе. Хотя системы ИИ можно использовать для создания простого текста, такого как описание продуктов, ИИ по-прежнему сложно сравниться с творческими нюансами текстов, написанных людьми. Копирайтинг часто требует глубокого понимания человеческого поведения и эмоций, что в настоящее время трудно воспроизвести системам ИИ.
С другой стороны, программирование включает узкоспециализированные задачи, требующие передовых технических навыков. Хотя системы ИИ можно использовать для автоматизации некоторых аспектов разработки программного обеспечения, таких как генерация кода, они еще не способны воспроизвести сложные навыки решения проблем и критического мышления, необходимые для большинства задач в области программирования.
Однако важно отметить, что по мере того как системы ИИ продолжают совершенствоваться, они могут получить возможность автоматизировать более сложные задачи в копирайтинге, программировании и других областях. Диапазон задач, которые они способны выполнять, вероятно, будет расширяться, что еще больше снизит потребность в людях.
Это вызовет серьезную озабоченность, особенно у низкоквалифицированных работников, которым будет сложно найти другую работу, если их рабочие места будут автоматизированы. Людям, занятым в этих областях, важно быть в курсе последних разработок в области ИИ и проявлять инициативу в развитии новых навыков, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
Развитие технологий искусственного интеллекта также может оказать более широкое влияние на экономику, поскольку безработица и неполная занятость могут привести к снижению потребительских расходов и замедлению экономического роста.
Чтобы свести к минимуму потенциальное негативное воздействие ИИ на занятость, крайне важно, чтобы преимущества ИИ использовались всеми членами общества, и чтобы были предприняты усилия для оказания поддержки и переподготовки работников, уволенных из-за искусственного интеллекта.
В то же время существует вероятность, что ИИ может служить источником создания новых рабочих мест и стимулировать общий экономический рост, поэтому влияние ИИ на ситуацию на рынке труда является сложным и многогранным.