17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 февраля
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Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации, заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет.
Глава Чечни предложил «забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию. Кроме того, у страны есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», сказал он.
Пентагон не смог опознать все сбитые на прошлой неделе летающие объекты. В результате ведомство приняло решение сбить их по соображениям предосторожности.
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность.
Различные модели ИИ будут работать все эффективнее, а обходиться все дешевле, поэтому работодатели начнут предпочитать системы искусственного интеллекта живым работникам.