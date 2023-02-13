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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 13 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Кремль заявил об отсутствии данных о новой мобилизации

Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации, заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет.

Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков

Глава Чечни предложил «забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию. Кроме того, у страны есть «сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», сказал он.

В Пентагоне рассказали, почему выросло число найденных летательных объектов в небе США

Пентагон не смог опознать все сбитые на прошлой неделе летающие объекты. В результате ведомство приняло решение сбить их по соображениям предосторожности.

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность.

Нейросеть перечислила профессии в зоне наибольшего риска

Различные модели ИИ будут работать все эффективнее, а обходиться все дешевле, поэтому работодатели начнут предпочитать системы искусственного интеллекта живым работникам.

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