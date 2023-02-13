Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
13 февраля: главное за день
21:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава «Роскосмоса» рассказал о деталях повреждения корабля «Союз МС-22»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, как расследуются две нештатные ситуации, которые за последние месяцы произошли на Международной космической станции (МКС). Речь идет об утечке теплоносителя из системы терморегулирования в кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21».

«Результат у них один и тот же: охлаждающая жидкость испарилась, а проще — вылетела в космос, и нарушился режим терморегуляции, что может повлиять на обеспечение безопасности полета космонавтов», — сообщил Борисов. Была создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты, хотя результат у обеих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разными.

Повреждения внешней обшивки «Союза-22» удалось сфотографировать. «Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования», — отметил глава госкорпорации.

В случае с «Прогрессом-21» фотографии сделать пока не удалось. «Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — рассказал Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что безопасности экипажа ничего не угрожает, а нештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля «Прогресс-22», все люки были уже задраены.

Пока не завершится изучение обстоятельств, запуск корабля «Союз-23» в беспилотном режиме отложен до первой декады марта.

В декабре 2022 года на «Союзе МС-22» случилась разгерметизация контура наружного радиатора, 11 февраля текущего года произошла разгерметизация на грузовом корабле «Прогресс МС-21».

Мария Федотова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Появилось видео еще одной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Кадыров рассказал о попытке отравления
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космосРоскосмос