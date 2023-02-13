Глава «Роскосмоса» рассказал о деталях повреждения корабля «Союз МС-22»

«Результат у них один и тот же: охлаждающая жидкость испарилась, а проще — вылетела в космос, и нарушился режим терморегуляции, что может повлиять на обеспечение безопасности полета космонавтов», — сообщил Борисов. Была создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты, хотя результат у обеих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разными.
Повреждения внешней обшивки «Союза-22» удалось сфотографировать. «Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования», — отметил глава госкорпорации.
В случае с «Прогрессом-21» фотографии сделать пока не удалось. «Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — рассказал Юрий Борисов.
Он подчеркнул, что безопасности экипажа ничего не угрожает, а нештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля «Прогресс-22», все люки были уже задраены.
Пока не завершится изучение обстоятельств, запуск корабля «Союз-23» в беспилотном режиме отложен до первой декады марта.
В декабре 2022 года на «Союзе МС-22» случилась разгерметизация контура наружного радиатора, 11 февраля текущего года произошла разгерметизация на грузовом корабле «Прогресс МС-21».