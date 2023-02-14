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03:06 (мск), источник: Известия

В Росприроднадзоре назвали самые замусоренные регионы России

Регионы России, испытывающие наибольшие проблемы с утилизацией мусора, назвала в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В этом контексте она особо выделила Краснодарский край.

Источник: РИА "Новости"

«Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами, в частности турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж. И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме», — сказала Светлана Радионова.

По ее словам, Белореченский полигон переполнен, полигон под Новороссийском исчерпал свою мощность. На пределе своих возможностей и полигон в Темрюке.

«Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске. На Чукотке нет ни одного отвечающего требованиям объекта, который можно было бы назвать полигоном», — отметила глава Росприроднадзора.

По словам Светланы Радионовой, ситуацию усугубляет негативное отношение населения к строительству подобных объектов.

«Людей можно понять: никто не хочет жить рядом с полигоном. Но где-то их всё равно приходится размещать», — подчеркнула она.

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