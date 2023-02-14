«Центр влюбленности» и польза поцелуев: что ученые знают о любви

Как же ученые со всего мира объясняют нежные чувства?
В 2023 году американские ученые провели исследование, в ходе которого нашли доказательства существования вечной любви. Они изучали мозговую деятельность представителей сотен пар, живущих вместе 20 лет.
Оказалось, что у некоторых из них при взгляде друг на друга возникает активность в тех же зонах мозга, где у молодых влюбленных, которые недавно начали отношения.
Это, по мнению авторов исследования, подтверждает существование вечной романтической любви, которую пара может пронести через всю жизнь.
Любимая музыка и тип привязанности
Согласно новому исследованию, проведенному канадскими учеными в 2022 году, существует связь между индивидуальными предпочтениями в песнях и типами привязанности. Для этого было проанализировано более 7000 песен.
Было установлено, что люди с надежным типом привязанности любят композиции «At Last!» Этты Джеймс, «I Got You Babe» Сонни и Шер, «Love Me Do» в исполнении Beatles, «Wouldn’t it be Nice» группы Beach Boys, «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон и «Haven’t Met You Yet» Майкла Бубле. К современным композициям ученые отнесли «All of Me» Джона Ледженда, «Thinking Out Loud» Эда Ширана и «Holy» Джастина Бибера.
В исследовании, опубликованном в 2022 году, японские ученые рассказали о «центре влюбленности», обнаруженном в человеческом мозге. Он находится в прилежащем ядре — эта область, связанная с удовольствием и зависимостями, становится активной при взгляде мужчин на фото своих возлюбленных. Участниками исследования стали 46 мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, состоящие в постоянных романтических отношениях.
Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для регистрации активности мозга мужчин, пока те выполняли ряд заданий на мышление. В случае правильного ответа части участников демонстрировали фото их радостной партнерши, а другим — незнакомой женщины, тоже с доброжелательным выражением лица. У первой группы исследователи обнаружили уникальную активность в прилежащем ядре, которая появлялась в ожидании «одобрительного» фото своей возлюбленной.
В статье 2022 года российские ученые в очередной раз отметили пользу поцелуев. У целующихся всегда отмечается увеличение частоты сердечных сокращений, что вызвано скачком адреналина. Соответственно, увеличиваются работоспособность и умственная деятельность.
При этом повышается уровень серотонина, гормона радости, и дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения и привязанности.
Поцелуи, как определенная форма интимного общения, также первыми сигнализируют о проблемах в паре. По мнению ученых, в случае снижения их количества, стоит серьезно поговорить с партнером.
В 2022 году американские ученые изучили уровень окситоцина (гормона, отвечающего за образование и развитие социальных связей) и кортизола (гормона, повышающегося при стрессе) во время поцелуя.
Уровень кортизола снижался и у мужчин, и у женщин, а вот уровень окситоцина повышался только у мужской половины. Это можно объяснить тем, что для женщин важен не только сам процесс поцелуя, но и романтическая обстановка и атмосфера, чего в условиях эксперимента не было.
Влюбленность на первом свидании
В 2021 году ученые из Нидерландов установили, что синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней указывает на зарождающуюся влюбленность. По всей видимости, при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции, что позволяет сформировать более прочную связь.
Чтобы изучить, что происходит на физиологическом уровне, когда у людей на первом свидании возникает взаимное притяжение, они организовали «кабинки для свиданий» на трех фестивалях. У пар, члены которых посчитали друг друга привлекательными и хотели бы увидеться снова, как оказалось, синхронизировались определенные показатели. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время, и потливость ладоней, измеренная через электрическое сопротивление кожи, увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно.