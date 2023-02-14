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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо заявил о тенденции возвращения населения в Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти фиксируют возвращение жителей в Херсонскую область, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телекомпании «Таврия».

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«Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объемам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продается. Идет увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются», — пояснил чиновник.

В регионе растет деловая активность и налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения.

Кроме того, с 1 марта Херсонская область перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения.

«Все программы, действующие в России, с 1 марта начнут разворачиваться у нас в Херсонской области. Это возможность для граждан жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно. Государство стоит на страже интересов людей и стремится обеспечить им лучшие условия для жизни», — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, эта работа будет включать пенсионные и социальные выплаты, в том числе материнский капитал и поддержку малоимущих граждан.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.

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