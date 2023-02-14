11:19 (мск), источник: РБК Life
Проверки и оплата труда. Юристы объяснили правила работы для самозанятых
Как платить налоги и подрабатывать, не нарушая закон.
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Закон позволяет самозанятым одновременно работать официально по найму, но с оговоркой. Своему официальному работодателю этот сотрудник уже не сможет оказывать услуги как самозанятый. Более того, он не может сотрудничать с ним как самозанятый в течение 2-х лет после увольнения. Об этом сообщила РБК Life адвокат, специализирующийся на сопровождении бизнеса и налоговых спорах, Галина Шидловская.
«Возьмем для примера девушку, которая работает, допустим, бухгалтером, а в свободное от работы время подрабатывает мастером маникюра. Чтобы оградить себя от лишних волнений из-за возможных штрафов от налоговой, она может оформиться самозанятой. Тогда она будет платить подоходный налог 13% с зарплаты по трудовому договору на своем основном месте работы и налог в 6% с доходов самозанятого», — пояснила Шидловская.
Причем, и официальная заработная плата, и доход от деятельности самозанятого — могут поступать на одну и ту же карту. Для того чтобы самозанятому отчитываться перед налоговой, никаких деклараций заполнять и подавать не нужно. Эксперт перечислила порядок действий для тех, кто решил работать на себя по прозрачной схеме.
«Допустим, мастер маникюра может после получения оплаты от каждого клиента отмечать определенную сумму в приложении. При этом не имеет значения, наличными прошел расчет или переводом на карту: о способе оплаты лишь стоит отметить в приложении. Ежемесячно, на основании поступившей в приложение информации, налоговая инспекция выставляет счет по налогу для самозанятого — об этом в приложении отражается квитанция с указанной в ней суммой налога».
Налоговые органы обычно никак не проверяют самозанятых, отметила адвокат Галина Шидловская. Не имеет значения, какая сумма поступает ежемесячно на карту гражданина. Важно только, какую сумму он укажет в качестве дохода.
Самозанятому плательщику не обязательно заводить специальный счет или отдельную карту, на которую он будет получать исключительно расчеты за свои услуги, пояснил в беседе с РБК Life управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.
«Принимать платежи можно на обычную банковскую карту, которая используется для повседневных трат. Налоговая служба фиксирует только те операции по карте, которые проводятся через мобильное приложение для самозанятых. Поэтому не учитывать часть поступлений на карту вполне возможно: ведь самозанятому могут на эту карту вернуть старый долг, перевести деньги родственники на бытовые расходы».
По словам Глазунова, хоть налоговая и достаточно спокойно воспринимает сведения, которые показывает самозанятый, положение дел может измениться. Юрист смоделировал ситуацию: если разовый платеж можно объяснить возвратом долга или подарком от друга, то постоянно получать деньги на карту и не указывать их в приложении самозанятому будет сложнее. Вопросы могут возникнуть, если неучтенные деньги поступают на счет с тех же банковских карт, с которых ранее оплачивались его услуги. Если налоговая служба заподозрит его в уклонении от уплаты налогов, то могут привлечь к ответственности.
«Стоит отметить, что пока Федеральная налоговая служба страны не занимается детальным изучением всех операций самозанятых. Но нельзя исключать, что она займется этим в будущем, особенно если учитывать текущую экономическую ситуацию в стране и в мире. Однако слишком жесткий фискальный контроль над самозанятыми вполне может привести к обратному эффекту: люди снова начнут “уходить в тень”».
Примечательно: с 1 июля 2023 года в России появятся больничные для самозанятых, их включат в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Сейчас в эту программу входят индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и некоторые другие категории. В новой модели самозанятые смогут самостоятельно выбрать, какой размер выплат в случае болезни они хотели бы получать, и исходя из этого уплачивать страховые взносы.