В Москве выявили 1 862 случая заражения коронавирусом за сутки

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 383 249 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 047. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 115, до 3 181 078.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 81 против 157 днем ранее.
Всего с начала пандемии в области выявили 1 136 852 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 184, до 1 117 116. Летальных случаев в регионе за последние сутки не зафиксировано.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 203 против 1 326 днем ранее, следует из данных.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 860 098 случаев заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 513, до 1 812 958, число умерших возросло на 7, до 37 049.