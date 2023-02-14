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12:07 (мск), источник: ТАСС

В Москве выявили 1 862 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 862 против 2 403 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 383 249 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 047. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 115, до 3 181 078.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 81 против 157 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 136 852 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 184, до 1 117 116. Летальных случаев в регионе за последние сутки не зафиксировано.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 203 против 1 326 днем ранее, следует из данных.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 860 098 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 513, до 1 812 958, число умерших возросло на 7, до 37 049.

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