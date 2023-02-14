ВЦИОМ: лишь четверть россиян считают День святого Валентина праздником

Если в 2002 и 2005 гг. День всех влюбленных считали праздником 50% и 48% респондентов соответственно, то в ходе последнего опроса о таком отношении к 14 февраля заявили лишь 26% участников. При этом по-прежнему высоким (47%) остается признание Дня святого Валентина как праздника у молодежи до 24 лет.
В то же время, мнение россиян о целях празднования разделилось почти поровну: по мнению 45% его отмечают для того, чтобы порадовать своих любимых, а 43% уверены, что праздник существует ради прибыли от продажи сувениров.
Чем выше уровень образования и степень неудовлетворенности своим материальным положением у респондентов, тем больше они склонялись в пользу «коммерческой» природы этого праздника, отмечает ВЦИОМ.
Доля влюбленных россиян за год увеличилась с 57% до 60%, наибольшее число влюбленных респондентов зафиксировано в возрастных группах 25−34 (74%) и 35−44 (71%) года. При этом о своей влюбленности чаще заявляли мужчины (65%), нежели женщины (55%).
Отношение россиян к интернет-знакомствам не сильно изменилось за время пандемии, обращают внимание авторы исследования: лишь 16% респондентов считают этот формат удачным для поиска партнера или партнерши. Знакомиться, по мнению россиян, стоит через круг общих знакомых (43%), работу или учебу (31%), клубы по интересам, секции или курсы (22%).