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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые реконструировали мозг древнейших британских спинозавров

Это помогло лучше изучить эволюцию древних хищников.

Источник: Anthony Hutchings

Исследователи из Университета Саутгемптона и Университета Огайо реконструировали мозг и внутренние уши двух британских спинозавров, чтобы выяснить, как эти хищники взаимодействовали с окружающей средой. Спинозавры — это необычная группа динозавров, у которых были длинные крокодилоподобные челюсти и конические зубы. Такое строение костей помогало им охотиться на воде, что выделяло и среди других тероподов, таких как аллозавры и тираннозавры.

Чтобы лучше понять эволюцию мозга и органов чувств спинозавров, команда отсканировала окаменелости барионикса из Суррея и цератозухопа с острова Уайт — старейших спинозавров. Эти существа бродили по планете около 125 миллионов лет назад. Мозг обоих экземпляров хорошо сохранился, и команда реконструировала в цифровом виде внутренние мягкие ткани, которые давно сгнили.

Исследователи обнаружили, что обонятельные луковицы, которые обрабатывают запахи, не были особенно развиты, а ухо, вероятнее всего, было настроено на низкочастотные звуки. Те части мозга, которые отвечали за стабильную мозговую деятельность и фиксацию взгляда на добыче, возможно, были менее развиты, чем у более поздних особей спинозавров. Результаты исследований опубликованы в Journal of Anatomy.

«Теперь мы можем оценить когнитивные и сенсорные способности вымерших животных и изучить, как развивался мозг у хищных динозавров», — сказал соавтор работы Лоуренс М. Уитмер, профессор анатомии Колледжа остеопатической медицины Университета Огайо.

«Спинозавры сами по себе являются одной из самых противоречивых групп динозавров, и это исследование является ценным дополнением к текущим дискуссиям об их биологии и эволюции», — добавил доктор Нил Гостлинг, возглавляющий лабораторию EvoPalaeoLab Университета Саутгемптона.

Недавно в Австралии нашли неповрежденный скелет эласмозавра возрастом более 100 миллионов лет. По словам ученых, найденный скелет поможет детально изучить этих вымерших морских рептилий.

Олеся Маевская

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