16:49 (мск), источник: РБК Life
Бэнкси посвятил «валентинку» проблеме домашнего насилия
Граффити с избитой домохозяйкой появилось в британском городе Маргит.
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Британский уличный художник Бэнкси представил новое граффити ко Дню святого Валентина. Работа появилась на стене одного из зданий в городе Маргит, графство Кент в Великобритании, сообщает UK Daily. Граффити получило название «Тушь на День святого Валентина».
На стене изображена типичная домохозяйка 1950-х годов в платье и фартуке. Идеальный образ нарушает непривычный синяк под глазом, а также выбитые зубы. Рядом с женщиной лежит морозильная камера, из которой торчат мужские ноги. «Тушь на День святого Валентина», — подписал свою работу художник.
В комментариях к публикации Бэнкси в социальной сети подписчики оставили свои комментарии, где одобрили такую идею нестандартной валентинки. «Вперед, Бэнкси. Как всегда в точку», — написал один из комментаторов. Другой сторонник добавил: «Борьба с насилием в отношении женщин. Даже в День святого Валентина. Всегда!».
Ранее газета Art Newspaper со ссылкой на данные крупнейшей в Великобритании благотворительной организации по борьбе с домашним насилием Refuge сообщила об увеличении на 61% количества звонков в свои центры помощи в первый год пандемии. По данным благотворительной организации, каждая четвертая женщина в какой-то момент своей жизни подвергается домашнему насилию.
День святого Валентина также может помочь опознать тревожные сигналы в отношениях. «Любовная бомбардировка» — когда кто-то заваливает своего партнера подарками или проявляет чрезмерное внимание и привязанность — также может быть и средством контроля на ранних стадиях отношений, заключило издание.
В ноябре прошлого года шелкографию Энди Уорхола с автокатастрофой продали за $85,4 млн. На полотне «Белая катастрофа» 19 раз повторяется черно-белый снимок дорожной аварии. При создании произведений этой серии мастер вдохновлялся наиболее трагическими и ужасающими образами: облаками атомной бомбы и электрическими стульями.