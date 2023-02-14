16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы лучше учиться
Достаточно спать более 6,5 часов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Группа ученых из США провела исследование, чтобы оценить, как продолжительность ночного сна в начале семестра влияет на средний балл студентов первого курса колледжа в конце семестра (GPA). Используя трекеры сна, они обнаружили, что студенты в среднем спят 6,5 часов в сутки, и при сокращении этой цифры успеваемость начинает снижаться. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Предыдущие исследования показали, что здоровый сон длительностью 8−10 часов положительно влияет на здоровье и работоспособность подростков. Но многие студенты страдают от бессонницы или мало спят из-за учебы и внеучебной деятельности. Прошлые исследования с животными показали, что воспоминания, которые формируются в течение дня, закрепляются во время сна, но когда нормальный режим сна прерывается, усвоенная в течение дня информация забывается.
Ученые пригласили для участия в эксперименте более 600 первокурсников, прошедших пять исследований в трех университетах. Студенты носили фитнес-браслеты, что позволило следить за состоянием здоровья добровольцев и установить среднее количество часов сна (6,5).
Кроме того, каждый потерянный час сна соответствовал снижению среднего балла успеваемости в конце семестра на 0,07. «Небольшое сокращение количества часов сна приводит к хроническому недосыпу и дефициту сна, который значительно ухудшает состояние здоровья студента и ставит под удар его успеваемость», — отметили ученые.
В исследовании учитывались прошлые успехи в учебе, дневной сон, раса, пол и общая учебная нагрузка, однако ни один из этих факторов не повлиял на общий балл так, как дефицит нормального сна.
Недавно ученые выявили лучшее «топливо» для крепкого сна. Лучше всего засыпается после аэробных нагрузок.
Олеся Маевская