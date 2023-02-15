Самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера стал 19-летний китаец

В возрасте 17 лет житель Китая начал испытывать сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий, спустя год ситуация ухудшилась после того, как он начал страдать от потери кратковременной памяти. Он перестал помнить события предыдущего дня, где лежат его вещи, начались сложности с чтением и выражением собственных эмоций.
Через год память молодого человека постепенно ухудшалась, он стал часто забывать свои вещи, не помнил, ел ли он, он уже не мог выполнять домашние задания и в итоге ему пришлось покинуть учебное заведение. После обращения в клинику и проведения соответствующих тестов врачи подтвердили значительное ухудшение памяти пациента и поставили диагноз — «вероятная болезнь Альцгеймера». Таким образом мужчина стал самым молодым в мире пациентом с этим расстройством.
Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, обычно диагностирующееся у людей старше 65 лет, сопровождается потерей памяти, нарушениями речи и когнитивных функций.
«Это случай самого раннего наступления болезни Альцгеймера, подпадающий под критерии диагностики, без доказанных генетических мутаций», — отметили китайские ученые, пояснив, что в большинстве известных случаев заболевания у людей младше 30 лет отмечаются генетические мутации. До этого самый ранний возраст, при котором был поставлен диагноз, составлял 21 год, при этом у пациента была отмечена мутация генов.
По словам врачей, пациент имеет все характерные для болезни Альцгеймера признаки, в том числе потерю памяти и атрофию гиппокампа — ранний предвестник заболевания.
Медики считают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания. «Исследование должно привлечь внимание к раннему возникновению болезни. Изучение загадки молодых людей с болезнью Альцгеймера может стать одной из сложнейших научных задач в будущем», — считают авторы работы.