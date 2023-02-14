Ученые придумали, как «вычислить» неудачные свидания

Исследователи изучили явление, при котором реакции вегетативной нервной системы людей синхронизируются, когда они делают что-то вместе. Этот эффект, известный как физиологическая синхронность, усиливается, когда два человека глубоко вовлечены в разговор или тесно сотрудничают при выполнении задачи.
«Физиологическая синхронность проявляется даже тогда, когда люди разговаривают с помощью приложений, онлайн», — отметил соавтор исследования Весна Новак, доцент кафедры электротехники Колледжа инженерии и прикладных наук Калифорнийского университета. В экспериментах с участниками компьютер смог различать четыре разных сценария разговора с точностью до 75%, основываясь лишь на физиологических реакциях. Исследование было опубликовано в журнале IEEE Transactions on Affective Computing.
Ведущий автор и аспирант Калифорнийского университета Иман Чаттерджи сказал, что компьютер может дать вам честные отзывы о вашей паре или о вас самих, в том числе — насколько удачно прошло ваше свидание.
«Компьютер может определить, насколько вы интересны собеседнику, — сказал Чаттерджи. — Модифицированная версия нашей системы может измерять уровень заинтересованности человека в разговоре, вашу совместимость и вовлеченность партнера в диалог».
Чаттерджи отметил, что физиологическая синхрония, вероятно, выступает одним из процессов эволюции. По его словам, люди эволюционировали, чтобы делиться друг с другом и сотрудничать, что проявляется даже на подсознательном уровне. Исследования показали, что физиологическая синхронность может предсказать, насколько хорошо два человека будут работать вместе над выполнением задачи.
По словам соавтора исследования Весны Новак, доцента кафедры электротехники Колледжа инженерии и прикладных наук Калифорнийского университета, новое исследование поможет людям аутичного спектра лучше взаимодействовать с другими, а педагогам и терапевтам получать обратную связь в режиме реального времени.
Ученые смогли научить компьютер распознавать четыре типа разговоров на основе пяти физиологических показателей: грудного и носового дыхания, электрокардиограммы, проводимости и периферической температуры кожи.
По отдельности, по словам Новак, эти измерения мало что могут сказать о межличностных отношениях, но исследователи смогли создать алгоритмы, которые помогают определить настоящую реакцию людей. 16 пар участников обсудили возможные темы, по которым они могли полностью согласиться или не согласиться, прежде чем участвовать в четырех разных беседах:
- Позитивная беседа, в которой они с радостью говорят о теме, в которой разделяли схожее мнение;
- Неприятный разговор, в котором они активно обсуждают тему, в которой их мнения не сходятся;
- Два разговора на приятную тему, в которых каждый участник по очереди доминирует в обсуждении.
Каждые три из четырех случаев искусственный интеллект мог определить тип разговора (односторонний, двусторонний, положительный или отрицательный) только на основании того, что говорили машине тела участников.
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