18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 14 февраля
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Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России.
В список также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего в перечне 16 позиций, преимущественно это офшоры.
На севере Артемовска (украинское название — Бахмут) идут тяжелые бои и нет никаких предпосылок для окружения ВСУ в этом районе.
Число пенсионеров на учете в Социальном фонде за год снизилось на 232 тыс. человек после сокращения на 970 тыс. в пандемию. Их пенсии в среднем выросли на 14%, до ₽20,7 тыс. Особенность года — большой отток работающих пенсионеров.
Граффити с избитой домохозяйкой появилось в британском городе Маргит.