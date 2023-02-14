Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты при землетрясении Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 м, «это как если бы Турция сместилась на юго-запад», заявил глава Национального института геофизики и вулканологи Италии
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14 февраля: главное за день
18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России

Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России.

Евросоюз включил Россию в список стран — налоговых убежищ

В список также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего в перечне 16 позиций, преимущественно это офшоры.

Пригожин не увидел предпосылок для окружения ВСУ у Артемовска

На севере Артемовска (украинское название — Бахмут) идут тяжелые бои и нет никаких предпосылок для окружения ВСУ в этом районе.

Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию

Число пенсионеров на учете в Социальном фонде за год снизилось на 232 тыс. человек после сокращения на 970 тыс. в пандемию. Их пенсии в среднем выросли на 14%, до ₽20,7 тыс. Особенность года — большой отток работающих пенсионеров.

Бэнкси посвятил «валентинку» проблеме домашнего насилия

Граффити с избитой домохозяйкой появилось в британском городе Маргит.

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