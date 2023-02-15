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02:24 (мск), источник: Известия

В новых регионах РФ частично утрачены госархивы с данными граждан

Архивы нотариальных и судебных дел, а также учебные списки и реестры личных данных частично уничтожены или утрачены на новых территориях, из-за чего не все жители могут получить положенные льготы или доказать право собственности. Об этом «Известиям» рассказали представители этих субъектов.

Источник: РИА "Новости"

«Ведомства республики ведут работы по инвентаризации архивов. Естественно, эта проблема сказывается на жизни обычных людей. У граждан систематически возникают сложности не только с подтверждением права собственности на недвижимое имущество, но и с другими вопросами, например, такими, как восстановление утраченного свидетельства о рождении», — рассказал «Известиям» врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Так, архивы пострадали в ходе боевых действий, были вывезены и переведены в цифровой формат для хранения на украинских базах или вовсе уничтожены, добавил он. Аналогичная ситуация в Запорожье и Херсоне. Член запорожской администрации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что некоторые местные чиновники требуют справки, за которыми люди вынуждены ехать в город Запорожье или в Киев.

Секретарь херсонского отделения «Единой России», депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подтвердил аналогичную проблему и подчеркнул, что вопросов остается еще очень много: среди них нотариат, реестры людей с инвалидностью, пенсионеров, акты гражданского состояния.

Материалы, касающиеся социально значимых вопросов — списки людей с инвалидностью, одиноких родителей — украинская сторона также вывезла из Донецкой Народной Республики (ДНР) на неподконтрольную территорию, сказала начальник главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела ДНР Ирина Костенко.

Власти ЛНР и Запорожья рассчитывают, что проблему удастся решить до 2026 года — конца переходного периода интеграции новых регионов с «большой Россией».

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