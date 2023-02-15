Частным клиникам могут разрешить выписывать рецепты онлайн

Сейчас по закону «Об основах охраны здоровья граждан» на онлайн-консультации врач может говорить о профилактике заболеваний, анализировать жалобы пациента, оценивать эффективность лечения и принимать решение о необходимости очного приема, но не выписывать рецепты. Даже корректировать ранее назначенное лечение во время телеконсультации может только лечащий врач, который установил диагноз на очном приеме.
При этом в законе указано, что этот механизм может быть изменен для частных клиник — участников экспериментального правового режима (ЭПР). Именно такой режим для 15 медицинских компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске (в частности, «Доктор рядом», «Медси», «РенКлиника») и предусматривает проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития.
Документ содержит две новации. Продолжить лечение сможет другой врач, а не только поставивший диагноз, — всё по выбору пациента. В числе ограничений указано, что это может делать только доктор, чей стаж составляет не менее семи лет. Он должен работать в той же сети клиник, где поставлен диагноз, а коррекция или назначение нового лечения возможны только по установленному ранее заболеванию.
Врач сможет и «формировать рецепт» в форме электронного документа, но только по диагнозу, который был установлен на очном приеме.
Эксперты отметили половинчатый характер новации. В пресс-службе сети клиник «Доктор рядом» отметили, что ЭПР ранее запрашивался бизнесом прежде всего для возможности ставить первичный диагноз и выписывать рецепт во время телеконсультации, без обязательной очной явки к врачу.
«Но сейчас, видимо, всё свелось к возможности назначения рекомендации при повторном обращении», — отметили в компании.
Но даже такой вариант — шаг вперед в развитии телемедицины, признают специалисты.