11:29 (мск), источник: РБК Life
Мошенники придумали схему обмана россиян при помощи ChatGPT
Злоумышленники предлагают доступ к аккаунтам с продвинутым чат-ботом.
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они воспользовались отсутствием возможности зарегистрироваться в ChatGPT в России. Гражданам стали предлагать платные услуги по доступу к этому сервису, сообщают «Ведомости».
Злоумышленники создали мошеннические сайты, где предлагают доступ к аккаунтам для работы с продвинутым чат-ботом ChatGPT. В период с декабря 2022 года по середину февраля 2023 года количество таких площадок выросло с 3 до 41, сообщили изданию специалисты компаний «РТК-Солар» и BI.Zone.
Пользователю, который желает зарегистрироваться на платформе ChatGPT, предлагают приобрести доступ к уже существующему аккаунту либо помощь в регистрации нового. После перевода суммы за эту услугу мошенники перестают отвечать на вопросы и не предоставляют услугу.
Также аферисты предлагают воспользоваться зарубежным номером для регистрации аккаунта. Стоимость такой услуги стартует от 11 ₽ Если же необходима помощь, цена увеличивается до 400 ₽ По данным BI.Zone, с начала года в сети появилось 5233 домена с сочетанием «chatgpt» в названии. Из них 53 были зарегистрированы в доменной зоне RU.
Ранее в Google сообщили, что ChatGPT прошел собеседование в компанию на позицию с зарплатой $15 тыс. Это должность младшего инженера-программиста уровня L3, на которую обычно берут выпускников вузов. Соискатель должен уметь писать рабочий код по конкретной задаче, использовать инструменты проверки кода, запускать код локально.