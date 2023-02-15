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11:22 (мск), источник: Звук

Тима Белорусских объявил о возвращении на сцену и анонсировал новый альбом

Поп-исполнитель Тима Белорусских, известный публике по хитам «Мокрые кроссы» и «Незабудка», в своем личном блоге заявил о возвращении к концертной деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Певец выступит с масштабными шоу 10 июня в Москве и 26 мая в Санкт-Петербурге, в рамках которых представит новый альбом.

О своем возвращении на сцену Тима Белорусских объявил в своих социальных сетях. Артист также упомянул, что грядущие выступления станут его первыми концертами после двухлетней паузы.

Никаких подробностей об альбоме, который музыкант представит во время будущих выступлений, не раскрывалось. В анонсе также упомянуто, что список городов будет расширяться. Судя по всему, Тима Белорусских планирует отправиться в тур.

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