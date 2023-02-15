Тима Белорусских объявил о возвращении на сцену и анонсировал новый альбом

Певец выступит с масштабными шоу 10 июня в Москве и 26 мая в Санкт-Петербурге, в рамках которых представит новый альбом.
О своем возвращении на сцену Тима Белорусских объявил в своих социальных сетях. Артист также упомянул, что грядущие выступления станут его первыми концертами после двухлетней паузы.
Никаких подробностей об альбоме, который музыкант представит во время будущих выступлений, не раскрывалось. В анонсе также упомянуто, что список городов будет расширяться. Судя по всему, Тима Белорусских планирует отправиться в тур.