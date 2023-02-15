17:12 (мск),
За ними будущее: достижения российских школьников в науке
Каких международных высот достигли юные ученые нашей страны за последнее время и как им помогает государство.
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В 2022 году российские школьники завоевали на восьми международных олимпиадах 43 медали — 32 золотые и 11 серебряных. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с тренерами национальных школьных сборных команд.
Российским школьникам покорились международные олимпиады по восьми общеобразовательным предметам: математике, физике, информатике, биологии, химии, астрономии, географии и естественным наукам для юниоров (в этой олимпиаде у России аж пять золотых и одна серебряная медаль).
«Победители международных олимпиад — наша гордость, золотой фонд. Результаты на соревнованиях во многом зависят не только от наших талантливых школьников, но и от учителей, родителей, тренеров. <…> Вы делаете все, чтобы сделать нашу страну сильнее», — отметил Сергей Кравцов.
Чтобы подобные достижения международного уровня случались еще чаще, в России стали активно популяризировать науку среди школьников: проводят интересные лекции, распространяют научные знания в интернете и, конечно, устраивают увлекательные научно-популярные конкурсы.
В октябре прошлого года стартовал прием заявок на подобное соревнование — Всероссийский детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!». В нем школьники со всей России могут попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.
Конкурсантами могут стать ученики 1−11-х классов. Для участия в конкурсе нужно записать научно-популярный ролик длительностью не более трех минут и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Прием заявок продлится до 6 марта.
Так, в прошлом году видео победителей были посвящены самым разным научным дисциплинам. Например, победительница в категории «старшая школа», ученица лицея-интерната № 64 из Саратова Елизавета Слесарева, записала видеоролик о химических индикаторах и их применении в промышленности.
А первоклассница из Рязани Вероника Кишова на собственной мини-ферме объяснила, как вылупляются куры, чем они питаются и почему считаются самыми распространенными птицами в мире.
Еще одна участница конкурса — на тот момент третьеклассница из станицы Анастасиевская Краснодарского края Ника Чиркова — заняла второе место в категории «младшая школа». С помощью инкубатора для бабочек она рассказала, какие виды этих насекомых существуют и какие стадии развития они проходят.
Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» совместно с просветительским проектом Homo Science при поддержке Госкорпорации «Росатом». Генеральным партнером конкурса выступает компания VK. Конкурс реализуется при поддержке национального проекта «Наука и университеты», Министерства просвещения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.
Помимо основного этапа конкурса, организаторы «Знаешь? Научи!» объявили и о запуске новой активности — Марафона регионов. Для региональных управленческих команд созданы три номинации: «Наибольший процент участников конкурса», «Наибольший процент отправленных видеороликов» и «Лучшее информационное сопровождение». Конкурсные работы принимаются до 6 марта.
Кроме того, регион, который организует лучшее освещение конкурса в СМИ и выпустит наибольшее количество информационных материалов о нем, станет победителем в номинации «Лучшее информационное сопровождение».
А еще вместе с Марафоном регионов пройдет эстафета школ «Знаешь? Научи!» — соревнование школ по количеству отправленных на конкурс видеороликов. Чтобы принять в ней участие, учебное заведение должно опубликовать на странице в социальной сети VK видеоролики своих учеников и передать эстафету другой школе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
Кроме того, с 2018 года по инициативе Владимира Путина реализуется нацпроект «Наука и университеты». Согласно его целям, профессия ученого снова должна стать престижной, а Россия — войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.
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