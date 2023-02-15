Эксперты и врачи оценили приостановку поставок «Виагры» в Россию

Исходя из данных сайта государственного реестра лекарственных средств, в рамках МНН силденафил зарегистрировано 49 удостоверений 36 компаниями. По данным агрегатора «Мегаптека», который показывает наличие лекарств в режиме реального времени, в Москве «Виагра» есть в разных дозировках в 1892 аптеке. «Ведомости» направили запрос представителям аптечных сетей «Ригла» и «36,6». Ситуация [с приостановкой поставок «Виагры»] не повлияет на доступность лечения, сообщили в Минздраве. Там добавили, что препараты силденафила, в том числе российского производства, повсеместно доступны. «Но это рецептурный препарат, имеющий ряд противопоказаний, который должен приниматься только по назначению врача», — напомнил представитель министерства.
«Ведомости» направили запрос в «Viatris Россия».
К июлю 2022 г. в Россию было ввезено 302 040 упаковок «Виагры» от американской компании Viatris, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Если в 2017 г. препарат занимал долю рынка в 29,3% (также в упаковках), то в 2022 г. она снизилась до 3,1%. В прошлом году наиболее представлены на рынке были препараты силденафила от фармкомпании «Северная звезда» (43,5% рынка), «Озон фармацевтика» (9,7%). Поставки «Виагры» в формате таблеток прекратились в 2022 г., подтвердил «Ведомостям» представитель Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).
С точки зрения влияния на фармрынок «Виагра» — один из ключевых брендов, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, но несколько лет назад он превратился в нишевый продукт. По его словам, уход «Виагры» вызовет скорее психологическое неудобство у потребителей, так как выпадающих объем быстро заместят конкуренты.
По его оценке, конкурент Viatris, компания «Северная Звезда», в год продает в среднем 4,2 млн упаковок силденафила, в то время как Viatris — порядка 300 000.
В целом, по данным аналитической компании DSM Group, в течение 2022 г. продажи «Виагры» просели как в денежном, так и натуральном выражении. Если в январе аптечные сети продали 127 621 упаковок, то в апреле это значение снизилось до 101 421 упаковок, и до конца года не поднималось выше 70 000 пачек в месяц. В конечном счете за 2022 г. продажи «Виагры» в упаковках упали на 31%. Одновременно с этим продажи препаратов с МНН силденафил выросли на 9% в упаковках.
По данным Минпромторга, объем производства силденафила по итогам трех кварталов прошлого года вырос более чем на 11% в натуральном выражении.
В мае 2023 г. исполнится 25 лет с момента появления «Виагры» на российском рынке, это не инновационный препарат, говорит профессор кафедры урологии Сеченовского университета Андрей Винаров. По его словам, силденафил остается наиболее изученным препаратом для лечения эректильной дисфункции, и в России остается значительное количество дженериков, не отличающиеся от «Виагры» по эффективности. «Для терапии также применяются препараты с МНН варденафил и тадалафил с разным механизмом приема до полового акта. Но выбор конкретного препарата индивидуален для каждого пациента», — пояснил он.
В 2022 г. на фоне проведения специальной военной операции на Украине крупные фармкомпании Pfizer, Sanofi, MSD и другие отказались от проведения клинических исследований препаратов в России, сообщали «Ведомости». Российские врачи, в свою очередь, сообщали о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках, тогда в Минздраве заверили, что ситуация с лекарствами стабильна, запасы сформированы и призвали россиян не создавать ажиотажный спрос.