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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Китая выиграл в лотерею огромную сумму и два года скрывал это от жены

За это время он финансово помог сестре и бывшей супруге.

Источник: Reuters

Житель Китая по фамилии Чжоу, скрывавший от своей жены выигрыш в лотерею в размере 10 миллионов юаней (более 108 миллионов рублей), был приговорен судом к выплате компенсации женщине. Победителю на протяжении двух лет удавалось вести себя как ни в чем не бывало, передает Oddity Central.

Тем временем он перевел 2 миллиона юаней (более 21,6 миллионов рублей) своей сестре и еще 700 тысяч (7,56 миллиона рублей) — бывшей жене, чтобы помочь ей купить квартиру. Когда законная жена узнала об обмане, она сразу же подала на развод и потребовала в суде свою долю приза.

Поскольку на момент выигрыша они были женаты, деньги считаются совместно нажитым имуществом. Суд удовлетворил просьбу, и ни одна из сторон не подала апелляцию на это решение.

Недавно стало известно о том, что выигравший в лотерею 1,5 миллиарда рублей мужчина скрывается от семьи. Победитель признался, что годами участвовал в государственной лотерее КНР.

Олеся Маевская

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