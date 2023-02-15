17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: одиночество не менее пагубно для здоровья, чем курение
В исследовании подчеркивается, что для здоровья важны все отношения: и внутрисемейные, и профессиональные, и любовные.
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Генетика и образ жизни являются одними из наиболее изученных факторов в процессе старения, но список вещей, влияющих на долголетие, огромен. Например, не раз была отмечена важность межличностных отношений для физического и психического благополучия. Недавнее исследование доказывает, что общение способно компенсировать негативные последствия стрессоров, таких как тревога, передает Express.
В 1938 году исследователи из Гарварда собрали медицинские записи 724 человек, чтобы определить факторы, которые приведут к их долголетию. «Мы думали, что уровень холестерина и артериального давления в возрасте 50 лет и больше будет самым важным фактором, — признались ученые. — Однако на самом деле важнейшее значение сыграла удовлетворенность в отношениях, ставшая основой счастливой жизни».
Из-за этого усугубляются хронические болезни, что подтверждает результаты предыдущего исследования, показавшего, что социальная изоляция может повысить риск развития деменции на 50%.
«Если вы довольны в своем одиночестве, к вам исследование не относится, — уточняют ученые. — Если вы одиноки и чувствуете стресс, то это разрушает ваше здоровье с той же силой, что и выкуренные в день полпачки сигарет».
Недавно международная команда ученых из Канады и Люксембурга выявила, что жизнь в браке, независимо от взаимоотношений в нем, сокращает риск формирования повышенного сахара в крови.
Олеся Маевская