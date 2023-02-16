01:23 (мск), источник: Аргументы и факты
Скончалась голливудская актриса Рэкел Уэлч
Американская актриса Рэкел Уэлч, известная по фильму «Миллион лет до нашей эры» умерла в возрасте 82 лет, пишет TMZ.
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Как рассказал менеджер актрисы, Уэлч скончалась после непродолжительной болезни.
Рэкел Уэлч получила известность благодаря ролям в кинокартинах «Фантастическое путешествие» (1966 год) и «Миллион лет до нашей эры» (1966 год).
Отметим, что постер с изображением Уэлч в образе главной героини ленты «Миллион лет до нашей эры» закрывает вход в тоннель в фильме «Побег из Шоушенка» (1994 год).
Роль Констанции Бонасье в американской экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетёра» (1975 год) принесла Уэлч «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса комедии или мюзикла».
Кроме того, актриса заняла третью строчку в рейтинге Playboy «100 самых сексуальных звёзд 20-го века».
Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни скончалась американская актриса Лиза Лоринг, известная по роли Уэнсдей в ситкоме 1960-х «Семейка Аддамс».
Также стало известно, что в возрасте 45 лет умерла американская актриса Энни Вершинг.