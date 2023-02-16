10:51 (мск), источник: Вокруг Света
Названа причина гибели Хеттской империи в начале 12 века до нашей эры
Великая цивилизация оказалась бессильна перед катастрофой.
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Специалисты из Корнелльского университета (США) изучили можжевельник из Турции, чтобы выяснить причины гибели одной из самых выдающихся цивилизаций в истории — хеттской. Царство хеттов погибло в XII веке до н. э. По выводам ученых, этому способствовала экстремальная засуха, с которой не справилось даже технологически подготовленное и адаптированное общество.
Хеттское царство было одним из самых могущественных государств в Малой Азии на протяжении нескольких столетий до нашей эры. Оставление столицы Хаттусы в последние годы его существования и гибель самой империи остается одной из главных загадок для специалистов по древнему миру.
Археологических доказательств разрушения города в результате битвы или завоевания врагами не найдено. Одно из предположений — изменился климат и начался голод.
Чтобы проверить гипотезу, команда из Корнелла обратилась к деревьям на территории бывшей империи. Из предыдущих исследований известно, что дефицит воды приводит к замедлению роста деревьев, и это выражается в более тонких кольцах на срезе — они становятся свидетелями засушливых лет. Также сухие периоды точно определяются анализом стабильных изотопов углерода-13 и изменениями в клеточной структуре, которые происходят при сильной засухе.
«Анализ идентифицирует необычайно тяжелый непрерывный засушливый период примерно с 1198-го по 1196 (±3) год до нашей эры, что указывает на переломный момент», — отмечают авторы исследования.
Засуха была столь сильна, что вряд ли с таким катаклизмом справились бы даже современные развитые государства, пишут ученые.
Переход к более сухому и прохладному климату происходил на протяжении трехсот лет — с XIII по X века. А упомянутые выше три года — с 1198-го по 1196-й — стали пиком засухи в центральной Анатолии.
Авторы подчеркивают: жители региона, подверженного засухам, были неплохо адаптированы к экстремальным условиям. Об этом свидетельствуют огромные зернохранилища, которых было достаточно в центральных хеттских городах, развитая водная инфраструктура, в том числе плотины. Общество хеттов на протяжении веков разрабатывало механизмы выживания. Однако даже оно не выдержало натиска экстремальных, последовательных и многолетних изменений климата того времени.