12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие работы премии Sony World Photography Awards 2023
В этом году победителями стали 55 фотографов со всего света.
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Жюри премии Sony World Photography Awards 2023 объявило список лауреатов.
На конкурс было подано более 415 тысяч снимков из более чем 200 стран, и более 200 тысяч — на открытый конкурс, из которого был выбран победитель «Национальной премии».
Премия призвана продемонстрировать талант фотографов со всего мира. Все победители получат денежные призы, фотоаппаратуру Sony и будут представлены на выставке в Лондоне и в книге Sony World Photography Awards.
Участники могли подать заявку на четыре основных категории: профессиональная и открытая (в каждой из которых 10 подкатегорий), молодежная (для фотографов младше 19 лет) и студенческая. Также в этом году вручаются четыре новые региональные премии, посвященные балканским и балтийским странам Европы.
Недавно были выбраны лучшие фотографии собак 2022 года. Самым интересным портретом стал снимок бордер-колли по кличке Кайрон, который обнаружил в сугробе фотографа.
Олеся Маевская