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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие работы премии Sony World Photography Awards 2023

В этом году победителями стали 55 фотографов со всего света.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Жюри премии Sony World Photography Awards 2023 объявило список лауреатов.

На конкурс было подано более 415 тысяч снимков из более чем 200 стран, и более 200 тысяч — на открытый конкурс, из которого был выбран победитель «Национальной премии».

Премия призвана продемонстрировать талант фотографов со всего мира. Все победители получат денежные призы, фотоаппаратуру Sony и будут представлены на выставке в Лондоне и в книге Sony World Photography Awards.

Участники могли подать заявку на четыре основных категории: профессиональная и открытая (в каждой из которых 10 подкатегорий), молодежная (для фотографов младше 19 лет) и студенческая. Также в этом году вручаются четыре новые региональные премии, посвященные балканским и балтийским странам Европы.

Недавно были выбраны лучшие фотографии собак 2022 года. Самым интересным портретом стал снимок бордер-колли по кличке Кайрон, который обнаружил в сугробе фотографа.

Олеся Маевская

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