14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии нашли самый большой след гигантского плотоядного динозавра
Вскоре он будет показан посетителям музеев Скарборо.
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Археологи Йоркшира обнаружили 80-сантиметровый след, оставленный гигантским плотоядным тероподом юрского периода. Любопытно, что, судя по его характеру, динозавр оставил его, отдыхая или приседая 166 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Yorkshire Geological Society.
Отпечаток, признанный самым большим из всех, найденных в Йоркшире, был найден местным археологом Мари Вудс в апреле 2021 года. Она отправилась вдоль побережья и совершенно случайно нашла эту удивительную окаменелость. Определить «обладателя» ей помог доктор Дин Ломакс, палеонтолог из Манчестерского университета и автор книги «Динозавры Британских островов».
«Это важное открытие является дополнительным доказательством того, что хищные гиганты когда-то бродили по этой местности в юрский период, — отметил местный геолог и ведущий специалист исследования Джон Хадсон. — Тип следа в сочетании с его возрастом предполагает, что он был оставлен свирепым мегалозавром, высота ног которого составляла от 2,5 до 3 метров».
Команда исследователей старалась поскорее вызволить окаменелость, пока ее не повредило приливом. Во время спасательной операции выяснилось, что впервые след был замечен пять месяцев назад местным охотником за окаменелостями и соавтором исследования Робом Тейлором. Обнаружившие окаменелость ученые подарили ее музеям и галереям Скарборо, где она будет изучена и позже показана посетителям.
Недавно ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина. Животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.
Олеся Маевская