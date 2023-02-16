Прощеное воскресенье в 2023 году: история и традиции Прощеное воскресенье — так называют последний день Масленицы, воскресенье перед началом Великого поста — в 2023 году отметят 26 февраля
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
15:25 (мск), источник: РБК Life

В АТОР допустили перезапуск туристического кешбэка

Специалисты заявили об отсутствии необходимости стимулировать спрос.

Источник: AP 2022

Программу туристического кешбэка могут в будущем возобновить. Не исключил такую возможность вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Представитель ведомства заявил РБК Life, что программу можно будет применять «точечно».

«Возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно — в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно — с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода», — заявил вице-президент АТОР.

Отмена туристического кешбэка в прежнем формате не стала неожиданностью, сообщил Ромашкин. По его словам, спрос на внутренний туризм не нуждается в мощных инструментах стимулирования. Действие программы было полезным для отрасли весной 2022 года, когда продажи «ощутимо просели», добавил он.

Ранее «Известия» сообщили, что в этом году программа туристического и детского кешбэка в России не будет действовать в том формате, как это было в период пандемии коронавируса и в начале 2022 года. В октябре 2022 года Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), которое ранее отвечала за эту отрасль. Функции ведомства президент передал Минэкономразвития.

Туристический кешбэк — это государственная программа, которая стартовала в августе 2020 года. Главной целью власти обозначали стимуляцию и популяризацию путешествий по России. Чтобы получить кешбэк, участник программы должен был зарегистрироваться на сайте «мирпутешествий.рф» и оплатить путевку картой «Мир». В течение пяти дней на счет возвращались 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. руб. За маршруты на Дальний Восток можно было вернуть до 40 тыс. руб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дмитрий Назаров опубликовал необычное послание
«Не выживем без россиян»: известному на весь мир курорту грозит закрытие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых