15:25 (мск), источник: РБК Life
В АТОР допустили перезапуск туристического кешбэка
Специалисты заявили об отсутствии необходимости стимулировать спрос.
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Программу туристического кешбэка могут в будущем возобновить. Не исключил такую возможность вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Представитель ведомства заявил РБК Life, что программу можно будет применять «точечно».
«Возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно — в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно — с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода», — заявил вице-президент АТОР.
Отмена туристического кешбэка в прежнем формате не стала неожиданностью, сообщил Ромашкин. По его словам, спрос на внутренний туризм не нуждается в мощных инструментах стимулирования. Действие программы было полезным для отрасли весной 2022 года, когда продажи «ощутимо просели», добавил он.
Ранее «Известия» сообщили, что в этом году программа туристического и детского кешбэка в России не будет действовать в том формате, как это было в период пандемии коронавируса и в начале 2022 года. В октябре 2022 года Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), которое ранее отвечала за эту отрасль. Функции ведомства президент передал Минэкономразвития.
Туристический кешбэк — это государственная программа, которая стартовала в августе 2020 года. Главной целью власти обозначали стимуляцию и популяризацию путешествий по России. Чтобы получить кешбэк, участник программы должен был зарегистрироваться на сайте «мирпутешествий.рф» и оплатить путевку картой «Мир». В течение пяти дней на счет возвращались 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. руб. За маршруты на Дальний Восток можно было вернуть до 40 тыс. руб.