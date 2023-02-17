Вспышка вируса Марбург произошла в Экваториальной Гвинее. Что это за болезнь?

В западной провинции Киентем Экваториальной Гвинеи как минимум девять человек погибли от вирусной геморрагической лихорадки. Предварительные анализы на вирус Марбург дали положительный результат. Также зафиксировано как минимум 16 случаев с аналогичными симптомами: лихорадкой, рвотой с примесью крови, сильной усталостью, сообщает ВОЗ.
Вирус Марбург был обнаружен в 1967 году. Европейские ученые привезли из Уганды группу обезьян для исследований, после чего произошло две вспышки заболеваемости — в Марбурге и Франкфурте, Германия, и в Белграде, Сербия.
Оригинально переносчиками вируса Марбурга считаются фруктовые летучие мыши.
Заражение может происходить при долгом пребывании в пещерах, где обитают эти животные, а также при употреблении в пищу зараженных фруктов или при контакте с биологическими жидкостями инфицированных, сообщает ВОЗ.
Геморрагическая лихорадка, вызываемая вирусом Марбург, переносится человеком очень тяжело, рассказал RTVI руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Летальность таких случаев составляет от 40% до 90%. Среди симптомов — внутренние и кожные кровотечения, сильные головные и мышечные боли, лихорадка, острая водянистая диарея, тошнота и рвота.
Инкубационный период в среднем составляет семь дней, после чего резко повышается температура до 40−41 градусов, тяжелое лихорадочное состояние продолжается примерно пять-семь дней, затем в большинстве случаев следует смерть.
Александр ЧепурновРуководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины
От человека к человеку вирус Марбург передается преимущественно через кровь и другие биологические жидкости. Заражение нережко происходит при уходе за пациентом. По словам Чепурнова, в африканских странах преобладает именно такой тип распространения.
«Нужны очень хорошие средства защиты: перчатки, фартуки, еще лучшее скафандры. Аэрозольно вирус не передается, если это не специально подготовленная рецептура. При этом Марбург очень активно исследовался в качестве биологического оружия», — рассказал вирусолог.
На сегодняшний день специфического лечения геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Марбург, нет. В случае заболевания пациентов лечат симптоматически, объяснил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Для этого делают вливание физиологического раствора, чтобы уменьшить токсические явления, дают симптоматические лекарства, чтобы снизить температуру, уменьшить кровоизлияние. Такое лечение, конечно, большим эффектом не обладает, тут уже что даст природа», — сказал он в разговоре с RTVI.
Аттестованные вакцины против Марбурга также отсутствуют, однако, по словам Александра Чепурнова, есть «неплохие разработки».
Серьезные вспышки вируса Марбург были в 1998—2000 годах в Демократической республике Конго, где из 153 заболевших погибли 128, и в Анголе в 2004—2005 годах — из 252 инфицированных умерли 227. В остальных странах — ЮАР, Кении, Уганде, Гвинее, Гане — заболевало не более 15 человек. Также единичные завозные случаи были в Нидерландах, США и России.
Серьезного эпидемического потенциала у вируса Марбурга нет, считают вирусологи. Ключевую роль играет то, что болезнь распространяется медленнее, чем, например, коронавирус.
Этот вирус большим эпидемическим потенциалом не обладает. Тяжелые вспышки несколько лет тому назад примерно в тех же районах давал родственник Марбурга, Эбола, но сейчас все это закрыто. И хотя Эболы очень опасались, с ней справились и она никуда не пошла.
Анатолий АльтштейнДоктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог
Александр Чепурнов также отметил сходство вируса Марбург с Эболой. При этом обеспечить эпидемиологическую защиту населения от Марбурга, по его словам, будет несложно.
«Распространение и перенос возможны, но ситуация абсолютно схожая с тем, что было с Эболой: там было несколько завозных случаев в Европу и США, тем не менее все это бралось под контроль. Люди, которые заболевание привозили, в большинстве случаев умирали, но особой передачи не было — именно потому, что это не распространяется аэрозольным путем. Поэтому защитить население достаточно легко», — заключил он.