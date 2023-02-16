Стивен Кинг и Корней Чуковский стали самыми издаваемыми в России авторами за 2022 год

Исходя из статистики РКП, в 2022 году в России было выпущено 204 издания книг Кинга общим тиражом 1 369 500 экземпляров. Следом за ним в рейтинге художественной литературы идет Федор Достоевский со 113 выпущенными изданиями книг, общий тираж которых составил 916 200 экземпляров. Замыкает тройку английская писательница Агата Кристи — 112 изданий, общий тираж — 848 тысяч экземпляров.
Лидером рейтинга среди наиболее издаваемых авторов в сегменте детской литературы за 2022 год стал корней Чуковский. В прошлом году в стране выпустили 111 изданий его книг общим тиражом 898 700 экземпляров. На 2-й строчке в рейтинге находится британская писательница Холли Вебб — 103 издания, 753 тысячи экземпляров. 3-е место у британской писательницы Джоан Роулинг — 21 издание, 752 тыс. экземпляров.
В обоих списках РКП оказались Александр Пушкин и Лев Толстой. В рейтинге художественной литературы Толстой занимает 11-ю строчку с 73 изданиями книг общим тиражом 448 310 экземпляров, в списке наиболее издаваемых авторов по детской литературе писатель находится на 14-м месте: 55 изданий, 302 100 экземпляров. Александр Пушкин в рейтинге наиболее издаваемых авторов по детской литературе занимает 5-ю строчку с 92 изданиями и общим тиражом 559 710 экземпляров. В списке художественной литературы поэт и писатель занимает 17-ю строчку: 85 изданий, 358 640 экземпляров.