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10:35 (мск), источник: Известия

Пианистка из Тайваня сыграла с российскими музыкантами в Сочи

Известная исполнительница из Тайбэя (Тайвань) Ю Фень выступила на открытии Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи.

Источник: Известия

На сцену она вышла с двумя коллегами из России — пианистами Дмитрием Маслеевым и Ксенией Башмет. Вместе с коллективом «Солисты Москвы» три артиста исполнили мировую премьеру Александра Чайковского «Каприс для трех фортепиано и оркестра на темы Рахманинова».

По словам Ю Фень, ей с самого детства нравилась музыка Рахманинова.

«Для меня это полет фантазий, эмоций. И я счастлива играть темы Рахманинова сегодня» — рассказала Ю Фень.

Дмитрий Маслеев в беседе с «Известиями» отметил, что никаких проблем со взаимопониманием между тайваньской пианисткой и российскими музыкантами не было.

«У нас было всё хорошо. Впрочем, тут само произведение сразу настраивает на правильный позитивный лад, и всё у всех получается», — поделился музыкант.

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