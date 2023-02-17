10:35 (мск), источник: Известия
Пианистка из Тайваня сыграла с российскими музыкантами в Сочи
Известная исполнительница из Тайбэя (Тайвань) Ю Фень выступила на открытии Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи.
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На сцену она вышла с двумя коллегами из России — пианистами Дмитрием Маслеевым и Ксенией Башмет. Вместе с коллективом «Солисты Москвы» три артиста исполнили мировую премьеру Александра Чайковского «Каприс для трех фортепиано и оркестра на темы Рахманинова».
По словам Ю Фень, ей с самого детства нравилась музыка Рахманинова.
«Для меня это полет фантазий, эмоций. И я счастлива играть темы Рахманинова сегодня» — рассказала Ю Фень.
Дмитрий Маслеев в беседе с «Известиями» отметил, что никаких проблем со взаимопониманием между тайваньской пианисткой и российскими музыкантами не было.
«У нас было всё хорошо. Впрочем, тут само произведение сразу настраивает на правильный позитивный лад, и всё у всех получается», — поделился музыкант.