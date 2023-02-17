Город талантливой молодежи: студентов приглашают к участию в тематических конкурсах

Семь конкурсов для молодежи состоятся в Москве в этом году. Это «Студент года», «Мисс и мистер студенчество Москвы», «Студенческий лидер», молодежный проектный акселератор «Округа. Вузы», открытый фестиваль «Московская студенческая весна», квиз-лига «Учись, студент!» и спортивно-зрелищное шоу «Гонка универов».
«Москва — город талантливой молодежи. Представители студенческого сообщества очень разные: кто-то из них стремится развиваться в своей профессиональной сфере, кто-то увлечен искусством и старается продвинуться в этом направлении. В серии конкурсов, которые пройдут в 2023 году, будут такие, где молодые люди смогут попробовать свои силы, реализовать потенциал и заявить о себе на весь город», — рассказала Маргарита Савинкина, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы».
Разработать социально значимый проект на акселераторе «Округа. Вузы»
К акселератору «Округа» присоединяются те, кто хочет создавать, развивать и реализовывать социально значимые проекты. Сначала участники проходят обучение под руководством опытных наставников, а затем разрабатывают собственную идею по одному из пяти направлений, таких как «Москва патриотическая», «Москва туристическая», «Москва спортивная», «Москва инновационная» и «Москва креативная». В финале молодые люди защищают свои проекты.
В этом году конкурс называется «Округа. Вузы». К участию приглашают студентов ведущих вузов Москвы. Они смогут выбрать место для реализации своих идей: округ, где они живут или где учатся. Победителям дадут шанс воплотить проект в своих округах при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Выступить на фестивале «Московская студенческая весна»
Открытый фестиваль «Московская студенческая весна» дает возможность каждому студенту или творческому коллективу выступить на профессиональных городских площадках. Участники демонстрируют свои таланты в одном из 10 направлений, таких как танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное, оригинальный жанр, медиа, видео, мода, арт и концертная программа.
Церемония награждения пройдет на масштабном гала-концерте, где победители покажут самые зрелищные номера. Лучшие из лучших войдут в состав делегации Москвы и представят столицу на национальном этапе конкурса «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Перми.
Показать профессиональные навыки и получить премию «Студент года Москвы»
На соискание премии «Студент года Москвы» допускаются лучшие представители студенческого сообщества. Им предстоит продемонстрировать свои достижения в профессиональной сфере: решить тематические кейсы по направлению подготовки, поучаствовать в деловых играх, представить и защитить свое портфолио, а также пройти этапы самопрезентации и собеседования с экспертами.
Премию «Студент года Москвы» присуждают по индивидуальным и коллективным номинациям, в каждой из которых определяют одного победителя. Среди лидеров также выбирают обладателя Гран-при. Лучшие участники конкурса войдут в состав московской делегации и будут соревноваться с представителями других регионов на Российской национальной премии «Студент года».
Решить все задания квизов «Учись, студент!»
В 2023 году в Москве впервые пройдет интеллектуальная квиз-лига между командами столичных вузов. Студентам предстоит проверить свои знания в серии игр на отборочном, полуфинальном и финальном этапах. В каждом туре ребятам нужно будет решить семь блоков, в каждом из которых по семь вопросов. Задания касаются самых разных тем: кинематографа, архитектуры, музыки, достижений России, выдающихся деятелей и других.
Получить титул «Мисс и мистер студенчество Москвы»
Представители студенческой молодежи могут попробовать себя на конкурсной площадке «Мисс и мистер студенчество Москвы». Соревнование включает в себя дефиле «Деловой стиль Москвы», творческий номер «Москва — отражение меня», спортивные состязания, кулинарный батл, творческий номер «Москва — город возможностей» и другие испытания.
Проявить интеллект, силу и ловкость в «Гонке универов»
Спортивно-зрелищное шоу «Гонка универов» — одно из самых масштабных мероприятий для студентов столицы. Команды вузов соревнуются в интеллекте, силе и ловкости. В этом году пройдет два этапа конкурса: весенний и летний. Ближайшая гонка состоится 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики, и будет называться «Гонка первых».
Подробную информацию о мероприятии и форму регистрации опубликуют заранее на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале проектного офиса «Молодежь Москвы».
Стать студенческим лидером
«Студенческий лидер» — это ежегодный всероссийский конкурс для представителей студенческого и профсоюзного актива. Участников ждут два этапа: первый пройдет на площадках вузов Москвы, а второй — за пределами города. Студентам предстоит продемонстрировать навыки публичного выступления, знания законодательства в сфере образования и проектной деятельности и другие ценные компетенции. Конкурс помогает готовить высокопрофессиональных лидеров, способных грамотно представлять интересы студенчества не только в университетах, но и в органах власти.
Студенческие конкурсы реализуют в рамках единой концепции проектный офис «Молодежь Москвы» и столичный Комитет общественных связей и молодежной политики.
Узнать подробнее о конкурсах можно на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале проектного офиса «Молодежь Москвы».