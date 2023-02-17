13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие подводные снимки со всего мира
Растения, животные, люди, затонувшие корабли, пещеры и подводные пейзажи.
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Жюри конкурса «Подводный фотограф года» (Underwater Photographer of the Year) объявило список победителей. Соревнование проводится с 1965 года.
Подводный фотограф года — это ежегодный конкурс, который проводят в Великобритании. В нем могут принять участие люди со всего мира.
Одним из спонсоров является Фонд «Спасем наши моря», который 20 лет занимается защитой подводных жителей. Благодаря совместному сотрудничеству фонда и конкурса было профинансировано около 425 проектов в более чем 85 странах, которые помогли многим исследованиям, преподавателям и защитникам природы.
Организаторы надеются не только привлечь внимание к проблемам окружающей среды и поддержать ученых, но и показать подрастающему поколению, как важно беречь природу.
Недавно были выбраны лучшие работы премии Sony World Photography Awards 2023. В этом году победителями стали 55 фотографов со всего света.
Олеся Маевская