13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыболов из Вирджинии поймал редчайшего золотого большеротого окуня
Такой улов — буквально один на миллион.
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Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии сообщил, что в реке недалеко от государственного парка Чиппокс местный рыбак Джейкоб Мур поймал необычайную рыбу. Уловом стал редчайший золотой большеротый окунь, сообщает UPI.
«Я никогда не видел ничего подобного раньше, — заявил Мур. — Я видел окуня с черными пятнами, но я никогда не видел альбиноса».
Алекс МакКрикард, координатор Департамента, пояснил, что необычный цвет является результатом генетической мутации, ксантизма — нарушения пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет. Подобная генетическая аномалия встречается у одной рыбы на миллион.
Недавно в Татарстане рыбак поймал необычного налима на Каме.
Олеся Маевская