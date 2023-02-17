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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыболов из Вирджинии поймал редчайшего золотого большеротого окуня

Такой улов — буквально один на миллион.

Источник: Jacob Moore/Virginia Department of Wildlife Resources

Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии сообщил, что в реке недалеко от государственного парка Чиппокс местный рыбак Джейкоб Мур поймал необычайную рыбу. Уловом стал редчайший золотой большеротый окунь, сообщает UPI.

«Я никогда не видел ничего подобного раньше, — заявил Мур. — Я видел окуня с черными пятнами, но я никогда не видел альбиноса».

Алекс МакКрикард, координатор Департамента, пояснил, что необычный цвет является результатом генетической мутации, ксантизма — нарушения пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет. Подобная генетическая аномалия встречается у одной рыбы на миллион.

Недавно в Татарстане рыбак поймал необычного налима на Каме.

Олеся Маевская

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