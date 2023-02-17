15:38 (мск), источник: Вокруг Света
Ученые выяснили, почему на экваторе много видов животных, а у полюсов — мало
Десятки миллионов лет назад было совсем по-другому.
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Ученых уже пару столетий мучает вопрос — почему в районе экватора обитает максимальное количество видов животных, растений и даже одноклеточных, а чем ближе к полюсам, тем меньше разнообразия фауны и флоры? Такой феномен получил название широтный градиент биоразнообразия.
Что самое удивительное, широтный градиент биоразнообразия далеко не всегда был таким, как сейчас. Как показывают исследования, некогда в регионах, удаленных от экватора, тоже кипела жизнь, причем иногда даже более бурно, чем на экваторе.
Исследователи из Оксфордского и Бристольского университетов (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Nature, пришли к выводу, что в изменении распределения разнообразия жизни на Земле виновато глобальное похолодание, случившееся на планете миллионы лет тому назад.
Как установили ученые, современный широтный градиент биоразнообразия начал формироваться около 34 миллионов лет тому назад, когда климат на Земле стал меняться от теплого к более холодному. До поры до времени эти процессы происходили очень постепенно, пока на отметке 15−10 миллионов лет назад не произошло резкое похолодание, особенно сильным оно было в близких к полюсам широтах.
Свои выводы исследователи сделали, изучая морской планктон под названием фораминифера. Это одноклеточные ракообразные, с Юрского периода (170 миллионов лет тому назад) и по сей день населяющие моря и океаны планеты от полюсов до экватора. Хорошо сохранившиеся отложения фораминиферы на морском дне — богатый источник информации о том, что происходило на Земле за последние десятки миллионов лет.