15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Киты в Австралии перестали петь, чтобы бороться за любовь
Если в 1997 году поющих самцов в два раза чаще замечали за спариванием с самкой, то в 2015-м поющие «женихи» почти не встречаются.
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Ученые из Квинслендского университета (Австралия) проанализировали 19 лет (с 1997 по 2015 годы) наблюдений за горбатыми китами у восточного побережья Австралии и пришли к выводу о том, что у животных сменилась тактика брачных игр. Раньше самцы млекопитающих пели песни, чтобы привлечь внимание самок и отпугнуть соперников. При этом в период размножения киты могли петь в течение нескольких дней — как поодиночке, так и «хором».
За 19 лет наблюдений численность восточноавстралийской популяции китов выросла почти в семь раз: с 3700 особей в 1997 году до 27 тысяч в 2015-м. Теперь конкуренция вынуждает их буквально драться друг с другом за готовых к спариванию партнерш. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.
Отыскав готовую к спариванию самку, кит чаще всего не рискует громко петь, опасаясь привлечь соперников, а молча отгоняет от потенциальной партнерши конкурентов. Поющие самцы в пять раз реже добивались взаимности партнерши, чем молчаливые, но агрессивные соперники.
Недавно стало известно, что открытый в прошлом году вид китов находится на грани исчезновения. На данный момент популяция насчитывает всего 50 особей.
Олеся Маевская